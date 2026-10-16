L’Udinese è chiamata a reagire dopo quattro sconfitte consecutive e la sfida contro il Lecce diventa un appuntamento importante per provare a cambiare marcia. Alla vigilia del match, Kosta Runjaic parlerà in conferenza stampa per fare il punto sulla situazione della squadra e presentare la gara in programma domenica 18 ottobre alle 12:30 al Bluenergy Stadium.

Runjaic in conferenza stampa sabato 17 ottobre

L’appuntamento con il tecnico bianconero è fissato per sabato 17 ottobre alle ore 13:30. Runjaic risponderà alle domande dei giornalisti, affrontando i temi principali che accompagnano l’avvicinamento alla settima giornata di Serie A.

Al centro dell’incontro ci sarà inevitabilmente il momento difficile attraversato dai friulani, reduci da quattro ko consecutivi. Servirà capire come l’allenatore intenda preparare una partita che può pesare sul morale e sul percorso in campionato.

Udinese-Lecce, una sfida da non sbagliare

Domenica al Bluenergy Stadium arriverà un Lecce reduce dalle sconfitte contro Milan e Bologna. I salentini precedono i bianconeri in classifica di due punti e una vittoria consentirebbe alla squadra di Runjaic di effettuare il sorpasso.

Un altro tema importante riguarderà le condizioni dei giocatori e le possibili scelte di formazione, in una fase della stagione condizionata da diversi problemi fisici. La conferenza stampa offrirà l’occasione per conoscere le indicazioni del tecnico alla vigilia di una gara in cui l’Udinese cercherà risposte concrete sul campo.