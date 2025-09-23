Verso Udinese-Palermo | Zanotti in direzione di gara: l’ufficialità

Torna l’arbitro dei trentaduesimi di finale: Zanotti sarà alla direzione della gara tra Udinese e Palermo: ecco la sestina

L'arbitro Andrea Zanotti, proveniente da Rimini, sarà il responsabile della direzione della partita Udinese-Palermo, che si svolgerà domani allo stadio 'Friuli' e che è valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Gli assistenti scelti per questa occasione saranno Di Gioia e Di Giacinto, mentre Zufferli fungerà da quarto ufficiale. Al Var ci sarà Barone, coadiuvato dall'assistente Prontera.