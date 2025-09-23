Verso Udinese-Palermo | Zanotti in direzione di gara: l’ufficialità

L'arbitro Andrea Zanotti, proveniente da Rimini, sarà il responsabile della direzione della partita Udinese-Palermo, che si svolgerà domani allo stadio 'Friuli' e che è valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Gli assistenti scelti per questa occasione saranno Di Gioia e Di Giacinto, mentre Zufferli fungerà da quarto ufficiale. Al Var ci sarà Barone, coadiuvato dall'assistente Prontera.
Torna l’arbitro dei trentaduesimi di finale: Zanotti sarà alla direzione della gara tra Udinese e Palermo: ecco la sestina
Zanotti ha ricevuto la promozione quest'anno nella categoria CAN A-B dopo aver diretto 160 incontri in serie C. In Coppa Italia ha già avuto a che fare con il Palermo durante il match del 16 agosto scorso, che ha visto il Palermo prevalere ai calci di rigore contro la Cremonese.
Non ha quindi esperienza pregressa con l'Udinese, mentre l'unico match con il Palermo risale a circa un mese e mezzo fa.
