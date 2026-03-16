Notizie Udinese – Zarraga in un ruolo ibrido, promosso o bocciato: il focus

Una posizione del tutto nuova per un calciatore che si mette sempre a disposizione di mister Kosta Runjaic. Le dichiarazioni del tecnico stesso alla fine dell'incontro fanno capire quanta dedizione ci sia da parte di un componente della rosa come lo spagnolo. Il calciatore dell'Udinese, Oier Zarraga, è promosso o bocciato ? Ecco il focus.

L'obiettivo era quello di arginare la velocità di Kenan Yildiz, possiamo dire che l'esperimento è riuscito? Zarraga ci ha provato in tutti i modi, ma non è sembrato in grado di poter fermare un calciatore con quelle qualità. Non dimentichiamo che si parla di un esterno offensivo con cui molti dei terzini più esperti del nostro calcio andrebbero comunque in difficoltà. Ci sarebbe da vederlo all'opera anche in un'altra sfida. Al momento il giudizio migliore è quello di attendere una seconda chance (se dovesse mai esserci). Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Un addio alle porte? Tutti i dettagli <<<