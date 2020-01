Il Gazzettino: Buona gara, ma servono i risultati

Una beffa atroce colpisce l’Udinese nel lunch match di San Siro, in un finale intenso in cui bianconeri prima falliscono l’incredibile gol del 2-3 e poi subiscono il gol di Ante Re- bic, uno che finora aveva fatto poco più di una vacanza a Milano e che all’improvviso con una doppietta ha regalato il terzo successo di fila a Stefano Pioli. I friulani escono dal Meazza con la consapevolezza però di aver fatto una buonissima prestazio- ne: «Non ho grandi sottolinea- ture da fare alla squadra. È bel- lo quando riesci a mettere in campo un atteggiamento come il nostro. Il torto è di non aver fatto gol quando dovevamo e a 20 secondi dalla fine del recu- pero, in cinque contro due, l’istinto di difendere la porta non ci ha fatto attaccare la pal- la. Che era la cosa giusta da fare».

Non solo bene in difesa, ma l’Udinese ha sfoggiato anche belle trame offensive, creando addirittura otto nitide palle da gol: «Dispiace che non ci sia un feedback positivo dai risultati. È meno facile trasferire un per- corso virtuoso se non vieni sod- disfatto dai punti e dalla classi- fica. Il gruppo sta crescendo tantissimo». (…)