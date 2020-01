Messaggero veneto: Barak, scatto del Lecce l’alternativa è il Torino De Maio, addio congelato

Il punto sul mercato sulle pagine del Messaggero Veneto come apertura.

. È Antonin Barak il centrocampista che l’Udinese ha deciso di cedere conservando in rosa Mato Jajalo e il brasiliano Walace per coprire le spalle a quelli che sono ormai i titolarissimi in Luca Gotti, avviati a un posto nell’undici anche nella prima sfida dopo la chiusura della finestra di mercato invernale (lo stop alle trattative venerdì sera), domenica contro l’Inter, club che ha corteggiato uno dei tre, quel Rodrigo De Paul che resterà in Friuli fino a giugno, al pari di Seko Fofana e Rolando Mandragora.Barak è in uscita, dunque: dopo i problemi alla schiena della scorsa stagione, il ceco non è mai riuscito a convincere dal punto di vista del dinamismo e della prestanza fisica, tanto che l’Udinese ha optato per un’uscita a gennaio per cercare di vederlo all’opera cinque mesi e valutare eventualmente il suo nome per la squadra del futuro. L’accordo di massima raggiunto con il Lecce prevede infatti un prestito secco, ma manca ancora la firma da parte del giocatore che ha un’altra corteggiatrice che non intende mollare la presa. Il Torino, infatti, si è fatto avanti nelle ultime ore ed è chiaro che il Lecce per vincere la concorrenza dovrà promettere al ceco una certa consideraziona a livello di scelte tecniche, un argomento che può essere affrontato solo dal tecnico, Fabio Liverani, che qualche settimana fa ha già avuto un centrocampista in dote, Alessandro Deiola. Non a caso il Lecce ha trattato fino a ieri anche per il cagliaritano Artur Ionita, dopo aver fatto un pensierino al ghanese Afriyie Acquah, vecchia conoscenza del calcio italiano ora in Turchia, al Malatyaspor. Insomma, i salentini sono certi di poter convincere entro oggi Barak, ma sanno pure dove andare a parare in caso il ceco dell’Udinese svoltasse scegliendo i granata.Chi ormai ha deciso è Nicholas Opoku, da ieri ufficialmente dell’Amiens. Il difensore ghanese classe ’97 si trasferisce in Francia in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Ma – ecco la novità emersa tra le pieghe dell’affare – soltanto se l’Amiens resterà in Ligue1. Ora è 18º e finisse adesso il campionato sarebbe retrocesso. (…)