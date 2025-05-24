La sessione estiva di calciomercato si prepara a regalare emozioni senza precedenti, con un colpo che potrebbe stravolgere gli equilibri della Serie A
News Napoli. Un centrocampista di altissimo livello, reduce da stagioni costellate di titoli e record, ha acceso i riflettori su di sé grazie a prestazioni all’insegna di visione di gioco e qualità tecnica superiore.
I rumor sulle trattative si rincorrono tra studi televisivi e salotti sportivi, dove gli esperti analizzano ogni dettaglio di un’operazione destinata a fare storia. Ma è Alfredo Pedullà ad annunciare uno step ormai decisivo nella trattativa.
Con le indiscrezioni che diventano cosi concrete e i dossier trasferiti sui tavoli delle dirigenze, la curiosità raggiunge livelli altissimi. Quando sarà annunciato il colpo visto che ormai ci siamo? Clicca qui per ulteriori dettagli sul colpo del Napoli nel calciomercato <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News Udinese
Il Bluenergy Stadium scende in campo per il pianeta: le iniziative green contro il Cagliari
News Udinese
Gol subiti e punti persi: l’Udinese cerca la ricetta per ripartire
News Udinese
La sosta diventa un’occasione: Runjaic cerca le risposte per ripartire
News Udinese
Udinese, è crisi dopo il ko col Cagliari: Runjaic chiamato a dare una svolta
News Udinese
Udinese, nove bianconeri convocati in Nazionale: tutti gli impegni durante la sosta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti