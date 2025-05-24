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News Napoli

. Un centrocampista di altissimo livello, reduce da stagioni costellate di titoli e record, ha acceso i riflettori su di sé grazie a prestazioni all’insegna di visione di gioco e qualità tecnica superiore.

I rumor sulle trattative si rincorrono tra studi televisivi e salotti sportivi, dove gli esperti analizzano ogni dettaglio di un’operazione destinata a fare storia. Ma è Alfredo Pedullà ad annunciare uno step ormai decisivo nella trattativa.

Con le indiscrezioni che diventano cosi concrete e i dossier trasferiti sui tavoli delle dirigenze, la curiosità raggiunge livelli altissimi. Quando sarà annunciato il colpo visto che ormai ci siamo? Clicca qui per ulteriori dettagli sul colpo del Napoli nel calciomercato <<<

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