la sfida tra l’Udinese e il Parma è alle porte non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli e le dichiarazioni di quelli che saranno i protagonisti di questo match. Proprio poco prima del fischio di inizio ha fatto il punto uno dei giocatori più esperti della rosa bianconera. Stiamo parlando di Christian Kabasele. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito con le sue parole.

Le parole di Christian Kabasele

Kabasele

“La partita col Milan è stata la migliore della stagione e abbiamo tanta fiducia oggi per provare a vincere. Loro sono organizzati e hanno attaccanti forti, servirà lo stesso atteggiamento di Milano”. Cambiando rapidamente discorso, ecco tutte le ultime e il punto sul mercato. Franco Soldati parla di Nicolò Zaniolo <<<