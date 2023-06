Calciomercato Udinese – Ampadu in Friuli si può, ma ad una condizione

Il team bianconero continua a lavorare sul mercato e sa che deve fare davvero molto per allestire un grande team anche viste le possibile assenze in vista della prossima stagione per via delle cessioni. Il nome dell'ultimo periodo per il centrocampo è quello di Ethan Ampadu. Il calciatore che ha giocato per due anni di fila nel nostro campionato potrebbe avere ancora un'altra occasione in Italia. Dopo la retrocessione con il Venezia e poi quella allo spareggio con lo Spezia, ha intenzione di fare bene e vincere il più possibile con la maglia dell'Udinese. Ethan è un giocatore fuori rosa per il Chelsea e di conseguenza si sta cercando una nuova destinazione. Ai bianconeri piace, ma l'operazione è fattibile solo se la squadra inglese andasse ad accettare il prestito finale. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata. I dettagli dell'affare Zarraga <<<