Sarà Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido a dirigere Udinese-Venezia, gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa, in programma mercoledì 2 settembre alle ore 18.

I precedenti con l'Udinese

Il fischietto della sezione di Ostia Lido ha già incrociato l'Udinese in nove occasioni, con un bilancio perfettamente in equilibrio: tre vittorie, tre pareggi e tre sconfitte per i bianconeri.

Non ha invece mai diretto l'Udinese in Coppa Italia.

Sei precedenti con il Venezia

Sono sei, invece, le gare dirette con il Venezia, tutte disputate tra Serie A e Serie B. Il bilancio per i lagunari è di due vittorie, un pareggio e tre sconfitte.

La designazione completa

Ecco la squadra arbitrale scelta per la sfida del Bluenergy Stadium:

Arbitro: Marchetti Assistenti: Luciani - El Filali IV ufficiale: Drigo VAR: Cosso AVAR: Ghersini