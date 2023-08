Mercato Udinese – Beto è un calciatore dell’Everton? / Ecco cosa manca

Per valutare questo dobbiamo comunque analizzare anche la trattativa che riguarda proprio il nuovo bomber delle Toffies. Ad oggi è inutile gettare benzina su un fuoco che non c'è e molto probabilmente non ci sarà mai. L'Udinese sa di aver fatto un'ottima campagna acquisti e che la cessione di Beto era fondamentale. Proprio per questo motivo l'affare andrà in porto con certezza. Ricordiamo inoltre che il calciatore proprio nella giornata di ieri ha completato tutti i test fisici e atletici con il suo nuovo team. La chiamata per il portoghese in Premier League è arrivata e di conseguenza ora toccherà a lui fare il possibile per poter portare l'Everton fuori dalle zone che scottano della classifica.