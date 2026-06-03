Un giocatore che si è messo in mostra con la maglia dell'Udinese ed ha fatto capire a tutti quello che potrebbe essere il suo livello. Un talento unico che nel calcio europeo è sicuramente tra i più cristallini e che ha grandissima voglia di rilanciarsi con Maurizio Sarri alla guida dell'Atalanta. Lazar Samardzic è stato tecnicamente uno dei calciatori più interessanti passati per Udine nel corso dell'ultimo decennio e proprio per questo motivo non possiamo fare altro che passare al sostituto che ha appena trovato il team bianconero. Un talento di primissimo livello che arriva sempre dalla Germania con un passato al Herta Berlino dove si è messo in mostra come uno dei calciatori più interessanti della cantera locale.

Il nuovo Lazar Samardzic

Samardzic e Kristensen

Al momento milita nel Werder Brema, stiamo arlando di un classe 2007 che ha tutti i numeri per prendersi un posto da assoluto protagonista in bianconero. Quest'anno per lui la prima esperienza continua con la prima squadra dove ha trovato diverse presenze ed anche la sua primissima rete in Bundesliga. Se ancora non si fosse capito, stiamo parlando di Patrice Covic. Centrocampista offensivo che ha tutti i numeri per dire la sua in bianconero e non vede l'ora di poter continuare a fare la differenza sul campo da gioco anche in una nuova avventura. Passiamo al suo valore di mercato.

Il valore di mercato

Per arrivare alle prestazioni di un calciatore con queste qualità, occorre mettere sul piatto diversi milioni di euro., ma la sensazione è che si debba andare attorno ai 7/8 per portare via un talento di questo livello. Non resta che attendere il futuro del calciatore e di conseguenza l'affondoche farà il possibile per continuare la sua politica young ed assicurarsi l'ennesimo talento in giro per l'Europa.