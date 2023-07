Calciomercato Udinese | Cristo Gonzalez saluta: ufficiale all’Arouca

Dopo quattro anni, zero presenze in Serie A e tanti prestiti, si separano definitivamente le strade di Cristo Gonzalez e dell'Udinese. Cessione in vista quindi per l’Udinese, che ha salutato a tutti gli effetti l'attaccante argentino che non ha mai inciso in maglia bianconera. Si trasferirà in Portogallo all’Arouca. Ad annunciare l’ufficialità dell’operazione lo stesso club friulano con un comunicato: “Udinese Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristo Gonzalez al club portoghese FC Arouca. A Cristo i migliori auguri per la nuova esperienza”. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Lazar Samardzic piace ai neroazzurri: tutti i dettagli <<<