Calciomercato Udinese – Ecco dove può andare / La nuova ipotesi

Con lui, il club bianconero ha ufficializzato il suo primo colpo di mercato. La sua trattativa è stata rapida ed indolore, stiamo parlando di un giocatore che in diverse stagioni con la maglia bianconera non è mai riuscito a fare la differenza. Il talento al centro dell'articolo è Lukas Teodorczyk .

A differenza di quanto ci si potesse aspettare, la prima operazione per il team friulano è stata in uscita e non in entrata. Il direttore dell'area tecnica, però sa che c'è ancora tanto da fare e su cui lavorare. Bisogna trovare una soluzione soprattutto al caso Larsen e per il centrocampo.