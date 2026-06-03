La decisione della Cremonese è ufficiale ed è arrivata nel corso delle ultime ore, non perdiamo un secondo su questo affare di primissimo livello
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Martin Payero è stato protagonista (in negativo) nel corso dell'ultimo periodo. Il centrocampista argentino era stato messo sotto osservazione da parte del mondo calcistico italiano, per via dell'affare tra Udinese e Cremonese. Cinque milioni il riscatto del centrocampista che sarebbero diventati obbligatori in caso di salvezza da parte della società lombarda. Quest'ultima, però, non è arrivata e di conseguenza bisogna pensare a quella che potrebbe essere l'alternativa. La società lombarda ha scelto in queste ore se riscattare o meno il centrocampista argentino, passiamo alla decisione definitiva.
La decisione dell'Udinese è chiara
Il centrocampista non continuerà la sua avventura in quel di Cremona. Il rientro ad Udine è già scritto e di conseguenza è solo questione di tempo prima che possa ripresentarsi in ritiro e mettersi a completa disposizione del tecnico Kosta Runjaic. Da quel momento bisognerà capire se effettivamente si riuscirà ad arrivare ad una soluzione finale e soprattutto qual è l'idea della società dopo questa stagione lontano dal Friuli Venezia Giulia. La sensazione è che si possa imbastire una nuova cessione e di conseguenza allontanarsi definitivamente dal mondo bianconero e dall'Udinese. Passiamo alle possibili squadre che potrebbero fare dei passi in avanti per arrivare alle prestazioni di Martin Payero.
Le squadre interessate a Martin PayeroAd oggi sembrano esserci due società fortemente interessate alle sue prestazioni e con cui l'Udinese proverà a sedersi ad un tavolo e discutere. La prima è il Paok Salonicco in Grecia, che da diverse stagioni sta adoperando anche acquisti dal nostro campionato. La seconda possibilità, porta il team in Spagna più precisamente alla Real Sociedad che tornerà in Europa visto che quest'anno si è aggiudicata la Coppa del Re ai danni dell'Atletico Madrid di un altro ex bianconero come Nahuel Molina. La valutazione sarà sempre attorno ai cinque milioni e la caccia è ufficialmente aperta.
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