Martin Payero è stato protagonista (in negativo) nel corso dell'ultimo periodo. Il centrocampista argentino era stato messo sotto osservazione da parte del mondo calcistico italiano, per via dell'affare tra Udinese e Cremonese. Cinque milioni il riscatto del centrocampista che sarebbero diventati obbligatori in caso di salvezza da parte della società lombarda. Quest'ultima, però, non è arrivata e di conseguenza bisogna pensare a quella che potrebbe essere l'alternativa. La società lombarda ha scelto in queste ore se riscattare o meno il centrocampista argentino, passiamo alla decisione definitiva.

La decisione dell'Udinese è chiara

Martin Payero ed Adrian Bernabé

Il centrocampista non continuerà la sua avventura in quel di Cremona. Il rientro ad Udine è già scritto e di conseguenza è solo questione di tempo prima che possa ripresentarsi in ritiro e mettersi a completa disposizione del tecnico Kosta Runjaic. Da quel momento bisognerà capire se effettivamente si riuscirà ad arrivare ad una soluzione finale e soprattutto qual è l'idea della società dopo questa stagione lontano dal Friuli Venezia Giulia. La sensazione è che si possa imbastire una nuova cessione e di conseguenza allontanarsi definitivamente dal mondo bianconero e dall'Udinese. Passiamo alle possibili squadre che potrebbero fare dei passi in avanti per arrivare alle prestazioni di Martin Payero.

Le squadre interessate a Martin Payero

Ad oggi sembrano esserci due società fortemente interessate alle sue prestazioni e con cui l'Udinese proverà a sedersi ad un tavolo e discutere.in Grecia, che da diverse stagioni sta adoperando anche acquisti dal nostro campionato. La seconda possibilità, porta il team in Spagna più precisamente allache tornerà in Europa visto che quest'anno si è aggiudicata la Coppa del Re ai danni dell'Atletico Madrid di un altro ex bianconero come Nahuel Molina. La valutazione saràe la caccia è ufficialmente aperta.