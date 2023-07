Udinese – Inizia la stagione, ma il mercato non dorme mai / La giornata

L'Udinese inizia oggi sui campi del Bruseschi la stagione. La squadra del Friuli Venezia Giulia continua ad essere attiva anche sul mercato

Inizia ufficialmente la stagione della squadra bianconera. L'Udinese ha grande voglia di mettersi in mostra e l'idea è quella di iniziare il campionato proprio come fatto nel corso della passata stagione. Oggi sui campi del Bruseschi si sono presentati quasi tutti i calciatori esclusi i nazionali impegnati nella settimana post finale di Champions League. Tanti i volti conosciuti come quello di Isaac Success (pronto a rientrare dopo l'infortunio che gli ha fatto saltare l'ultimo mese e mezzo di campionato) e Beto (sempre al centro del mercato, ma al momento pronto per il ritiro con i bianconeri). I giocatori nuovi visti già nei pressi dell'Udinese Arena sono stati Quina, Zarraga, Kamara e Zemura.

Non solo di calcio giocato, ma anche di calciomercato si parla in questo inizio Luglio. Le attività in entrata per la società del Friuli Venezia Giulia sembrano non essere ancora terminate. Ad oggi sul taccuino del nuovo direttore Federico Balzaretti ci sono due nomi italiani, il primo è quello di Alessandro Zanoli che tanto bene ha fatto nel corso degli ultimi sei mesi con la maglia della Sampdoria. La concorrenza è davvero agguerrita, visto che il Genoa sembra essere in pole position ma non bisogna escludere nessuna pista.

Il secondo nome — Anche il secondo nome arriva da Napoli e stiamo parlando del centrocampista Gianluca Gaetano. Dopo aver vinto lo scudetto con gli azzurri, vuole provare un'esperienza che possa garantirli più minutaggio. Sulle sue tracce ad oggi ci sono due squadre oltre i bianconeri, la concorrente più agguerrita però è senza ombra di dubbio l'Empoli. Vedremo nei prossimi giorni l'evolvere di questa trattativa. In uscita restano ancora da risolvere la situazione Rodrigo Becao e Roberto Pereyra. Il tempo stringe, ma soprattutto il brasiliano è atteso in ritiro nelle prossime giornate.