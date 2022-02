Mercato Udinese – In difesa manca una certezza / Marino è già all’opera

Il team bianconero continua a lavorare sia sul campo che sul mercato. Serve un giocatore in grado di fare la differenza. Tutte le ultime

Cambio in difesa — Il team bianconero deve voltare pagina il prima possibile. Ieri è arrivata la peggior sconfitta (alla pari con quella subito contro il Napoli). Un risultato che sicuramente modifica totalmente le speranze della squadra allenata dal tecnico Gabriele Cioffi. L'unico obiettivo è la salvezza e bisogna raggiungerla tutti assieme.

Intanto si continua a lavorare sul campo da gioco. La squadra deve fare di tutto per potersi salvare anche perché le squadre dietro corrono. Sono solo sei i punti di margine (per il momento). Per voltare pagina occorre fare il possibile sia sul campo che sul calciomercato, anche se è impossibile intervenire a stagione in corso.

Nulla al caso — Ieri sono arrivati quattro gol, tre di questi nascono sulla fascia di Marvin Zeegelaar che si trova difensore centrale, ma che non ha mai fatto quel ruolo in carriera. In campo oltre a lui, c'era Pablo Marì che gioca al centro della difesa ma che l'anno prossimo sicuramente non sarà del team bianconero.

Sono due terzi i componenti della difesa bianconera che in vista della prossima stagione saranno, quasi sicuramente, assenti. A questi due va aggiunto anche Nehuen Perez, che nonostante le sue buone prestazioni è in prestito, al massimo estendibile per un'altra stagione. Resta un giocatore su cui non poter contare in un futuro a lungo termine.

La squadra mercato, di conseguenza, sta già visionando il mercato ed è alla ricerca di difensori pronti per fare la differenza. Al momento non si conoscono ancora i nomi, ma bisogna sempre restare in allerta. Intanto andiamo a vedere i voti assegnati dopo il match di ieri pomeriggio. Le pagelle <<<