Dopo un mese lontano dai campi, Matteo Palma è pronto a tornare a disposizione dell’Udinese. La lesione muscolare all’adduttore lungo della gamba destra ha costretto il difensore italo-tedesco a fermarsi, ma il recupero procede e il giocatore si prepara a rientrare nelle rotazioni di Kosta Runjaic.

Palma, obiettivo maglia da titolare

Il ritorno in campo potrebbe rappresentare un momento importante anche per il futuro del classe 2007. Palma vuole infatti conquistare spazio con l’Udinese e diventare una presenza sempre più stabile nella formazione bianconera.

Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, nei piani del club e di Runjaic il difensore potrebbe essere impiegato come braccetto destro, con Oumar Solet al centro e David Alaba sul centrosinistra una volta che l’austriaco avrà raggiunto la migliore condizione.

Palma dovrà però contendersi il posto con James Abankwah, reduce da una crescita importante e ormai stabilmente nel giro della Nazionale irlandese. La gestione di Alaba potrebbe comunque consentire a entrambi di trovare un minutaggio significativo.

Italia, Germania e non solo: il futuro in Nazionale

Il rendimento con l’Udinese potrebbe avere conseguenze anche sulla scelta della Nazionale maggiore. Palma ha già ricevuto attenzioni da diversi Paesi: dopo aver giocato con l’Italia fino all’Under 15, attualmente è a disposizione dell’Under 18 tedesca.

Il Messaggero Veneto sottolinea inoltre come il difensore sia stato contattato da figure di spicco del calcio internazionale. Roberto Mancini, Jürgen Klopp e Ralf Rangnick avrebbero già avuto contatti con il giocatore e il suo entourage.

Palma, al momento, non ha ancora preso una decisione definitiva. A chi lo ha contattato avrebbe risposto ringraziando per l’interesse e spiegando di non aver ancora scelto quale strada intraprendere. L'ipotesi di tornare a vestire la maglia azzurra, però, resta particolarmente affascinante per il giovane difensore.

Il futuro passa dal minutaggio

La prossima fase della stagione sarà quindi fondamentale. Se Palma riuscirà a trovare continuità e a conquistare un posto importante nelle gerarchie dell’Udinese, la chiamata di una Nazionale maggiore potrebbe diventare una prospettiva concreta.

Al contrario, un impiego limitato potrebbe aprire scenari differenti in vista del mercato di gennaio. In caso di poco spazio, infatti, il difensore potrebbe valutare insieme alla società una soluzione che gli permetta di giocare con maggiore continuità.

Per questo il rientro dall’infortunio assume un peso ancora maggiore: Palma vuole riprendersi l’Udinese e, attraverso le sue prestazioni, avvicinarsi anche alla scelta della Nazionale.