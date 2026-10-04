Jakub Piotrowski compie oggi 29 anni: gli auguri dell’Udinese al centrocampista polacco nel giorno del suo compleanno.

Stefania Palminteri
- Udine
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Compleanno in casa Udinese. Oggi è il turno di Jakub Piotrowski, che spegne 29 candeline. Il centrocampista polacco riceve così gli auguri di tutto il mondo bianconero.

La nota ufficiale

Di seguito il messaggio pubblicato dall’Udinese:

Compleanno in casa bianconera, il nostro Jakub Piotrowski compie oggi 29 anni. Da parte di tutto il mondo bianconero tanti auguri Kuba!”

Udinese Calcio v Genoa CFC - Serie A

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