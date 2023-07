Mercato Udinese – Nesto va in B / Il bomber vicino ad un nuovo team

L'esperienza in bianconero perIlja Nestorovski è giunta al termine in maniera ufficiale solo tre giorni fa. Il calciatore che ha condiviso diverse stagioni in quel di Udine, sembra essere finalmente pronto ad un nuovo club. Ad oggi tutte le offerte arrivano dalla cadetteria e proprio nelle prossime ore potrebbe arrivare la scelta definitiva. Il Palermo e il Venenzia sono le favorite, ma la squadra lagunare pare essere un passo avanti alla concorrenza. La differenza in questo momento la sta facendo anche il suo compagno Mato Jajalo. Il calciatore bosniaco è passato questo gennaio nel club che milita nella seconda categoria del calcio italiano e sappiamo che Mato ha condiviso quasi tutta la carriera proprio con Ilja. Possibile l'ennesima reunion di coppia, magari più fortunata di quella vissuta ad Udine. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sui colpi di mercato. Pereyra decide il suo futuro <<<