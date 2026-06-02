Il futuro della stella più luminosa di questa stagione dell'Udinese è ancora tutto da scrivere, ma sembrano essere state gettate le basi per un futuro di primissimo livello. Nicolò Zaniolo non ha ancora fatto capire quale sarà il passaggio finale, ma una cosa è certa e che la squadra non vede l'ora di riscattarlo ed assicurarsi le sue prestazioni. Gli ultimi messaggi sui social hanno fatto montare qualche dubbio ai tifosi più scettici, ma una cosa è certa che l'Udinese diventerà l'unica proprietaria delle sue prestazioni nel corso delle prossime ore. Il tutto è stato anche confermato dal noto esperto di mercato, Fabrizio Romano. Non perdiamo un secondo ed andiamo subito con le dichiarazioni di quello che a detta di molti è il più importante esperto del settore.

Le dichiarazioni di Fabrizio Romano su Nicolò Zaniolo

Il futuro è ancora da scrivere

l'Udinese

"Dall'entourage dell'Udinese,. Il trasferimento avverrà; ci sono ancora un paio di giorni per completare l'operazione. Sperano di trattenere Zaniolo in squadra, ma se ciò accadrà o meno dipenderà completamente dalle offerte che arriveranno in futuro". Il numero dieci della squadra bianconera non vede l'ora di rimettersi in mostra e di conseguenza di iniziare una seconda stagione da assoluto protagonista, anche seCome detto in precedenza, le dichiarazioni del numero dieci hanno fatto storcere il naso, ma al momentosi è mostrata fortemente interessata o ha provato ad. Non resta che attendere l'evolvere della situazione e soprattutto cercare di capire quale potrebbe essere il prossimo passaggio per un calciatore che ha tutti i numeri per fare la differenza all'interno del mondo del calcio italiano e non solo.sarà effettivamente tramontato oppure prevarrà ancora una volta.