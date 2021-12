Calciomercato Udinese – Partita l’emergenza: “Ecco l’affare a zero”

Numero zero

La società bianconera è finalmente riuscita a segnare. Nell'ultimo periodo era mancato tanto il gol di Beto e gli inserimenti delle ali come Deulofeu e Molina. Ieri sono tornati nella loro forma migliore e non a caso l'Udinese è andato vicinissimo alla vittoria. Non sono però tutte rose quelle che fioriscono.