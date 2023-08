Mercato Udinese – Pereyra ai saluti / Pressing da parte di una squadra di B

Il calciatore argentino Roberto Pereyra non ha ancora deciso il suo futuro. In queste ore c'è un pressing ferreo da parte di una società di B

Il calciatore argentino Roberto "El Tucu" Pereyra deve ancora decidere dove giocherà nel corso della prossima stagione. Il ragazzo cresciuto nelle fila del River Plate è pronto per una nuova possibilità all'interno del campionato italiano. Al momento dopo un lungo tira e molla con diverse società sta prendendo quota un possibile passo indietro per guidare una piazza davvero importante verso dei traguardi di grande spessore. La società che si è interessata in maniera attiva nel corso di queste ultime giornate è la Sampdoria del team Manfredi e Radrizzani. Sul tavolo è stato messo un contratto da più di un milione di euro a stagione. Cifre tutt'altro che irrisorie per un calciatore che però dovrebbe passare dalla prima lega del calcio italiano con speranza di giocare l'Europa alla Cadetteria. Vedremo se effettivamente si accontenterà di questa possibilità o continuerà ad attendere.