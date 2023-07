Calciomercato Udinese – Perez all’Atletico? Non per quest’anno / Il punto

Nehuen Perez all'Atletico Madrid? La risposta definitiva per la stagione 23/24 è un No secco, ma non possiamo dire lo stesso per il futuro. Nell'accordo che ha portato il calciatore argentino in quel di Udine c'è anche un'importante clausola di riacquisto per la società della capitale spagnola. Ad oggi non è stata esercitata, ma questa non cesserà nel corso di questa estate ed anzi sarà disponibile per ancora due annate consecutive. Ogni anno, però, il prezzo aumenterà. Se quest'anno per riacquistare Perez servivano dieci milioni, nel corso delle prossime due stagioni ne serviranno prima 12,5 e infine 15. Adesso la palla passa al giocatore che se dovesse continuare a giocare in questo modo sicuramente sarà un calciatore dell'Atletico nel corso delle prossime stagioni. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Ecco la nuova possibile destinazione di Pereyra <<<