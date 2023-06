Calciomercato Udinese – Scout per il post Becao / Il nome arriva dalla Turchia

In queste ore prendono quota diversi nomi che potrebbero essere i successori di Rodrigo Becao. Ecco in ordine cronologico l'ultimo calciatore

L'addio di Rodrigo Becao è oramai scritto e proprio per questo motivo i bianconeri sono a caccia di un nuovo difensore che possa sostituirlo nel migliore dei modi. Sappiamo benissimo il tipo di scout che fa la società bianconera e proprio da queste idee possiamo iniziare a farci un'idea sul possibile successore del centrale arrivato quattro anni fa dal CSKA di Mosca. L'ultimo nome messo sotto osservazione arriva dalla Turchia e nel corso di questa stagione ha fatto davvero bene con il suo club d'appartenenza. Dopo l'ottima annata potrebbe arrivare la consacrazione definitiva e di conseguenza il posto in uno dei cinque migliori campionati d'Europa. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere nel dettaglio di chi si sta parlando.

Il calciatore messo sotto osservazione è Rayyan Baniya. Il difensore centrale è di origine turca, ma con se possiede anche un fondamentale passaporto italiano per via del conteggio degli extracomunitari. Nel corso della passata annata ha giocato nel Karagumurk. Il suo è stato un ottimo rendimento visto che ha messo a referto ben 25 presenze ed è anche riuscito ad affiancarci due reti. Si parla di un centrale in grado di essere pericoloso anche sotto porta. Ecco i dettagli sulla trattativa.

L'affare — Il calciatore turco possiede una valutazione che si aggira intorno ai sette milioni e mezzo di euro. Non una cifra incredibile, ma comunque importante e che deve essere investita solo se dietro ci sono delle garanzie. Ad oggi Baniya possiede diversi estimatori all'interno del nostro paese. La prima società ad essersi mostrata interessata è il Verona (che lo possedeva fino a qualche anno fa). Oltre gli scaligeri c'è anche da segnalare la Sampdoria assieme alla Roma. Vedremo se l'Udinese effettivamente riuscirà a mettere sul campo da gioco quei sette milioni di euro che servono per assicurarsi il calciatore.