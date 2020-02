Sebastian Prödl, chi è il difensore centrale ufficializzato dall’Udinese

Sebastian Prödl, difensore centrale, 32 anni (21 Giugno 1987), debutta a 19 anni con lo Sturm Graz nella Bundesliga austriaca nella il 9 dicembre 2006 contro il Mattersburg.

Il 1º luglio 2008 viene ufficialmente acquistato dal Werder Brema per circa 2,5 milioni di euro.

In Germania partecipa alla Champions League e alla Coppa Uefa, competizione in cui, nel 2009, raggiunge la finale disputandola da titolare.

Ironia della sorte, da avversario, proprio in quella edizione, affronta l’Udinese eliminandola, purtroppo, ai quarti di finale, partite in cui sedeva in panchina.

Il 13 maggio 2015 annuncia di non voler rinnovare il contratto in scadenza col club anseatico e il 1º giugno 2015 viene ufficializzato il suo trasferimento a parametro zero al Watford.

Con gli Hornets raccoglie ben 69 presenze tra il 2015 e il 2018, ma solo 3 nella stagione 2018/19, anche a causa di qualche acciacco.

Il 31 gennaio 2020 il difensore ottiene lo svincolo dal Watford anche per evitare le lungaggini burocratiche che avrebbero potuto far saltare l’arrivo all’Udinese impostata nell’ultimo giorno di mercato.

Come capitano della Nazionale austriaca ai Mondiali U20 del 2007 fu inserito da La gazzetta dello Sport nella formazione ideale del mondiale, unico giocatore austriaco.

Ha debuttato con la Nazionale maggiore dell’Austria il 30 maggio 2007 in un’amichevole contro la Scozia.

Nella sua carriera ha collezionato 306 presenze (24.533 minuti giocati) siglando 20 reti e 10 assist.