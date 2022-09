Mercato Udinese – Sfuma il sogno: Bellerin vicinissimo al Barcellona

In queste ultime ore di mercato sfuma il sogno bianconero. Dopo l'arrivo di Kinglsey Ehizibue le chance di un approdo in Friuli Venezia Giulia per Hector Bellerin erano ridotte al lumicino, ma le ultime news concludono definitivamente questo interessamento durato più di due settimane. La società ha fatto il massimo per potersi assicurare un giocatore che avrebbe riportato un entusiasmo fuori dal normale alla Dacia Arena. Stiamo parlando di un laterale che ha fatto le fortune dell'Arsenal e del Betis di Siviglia. Il suo approdo all'Udinese sarebbe stata (senza ombra di dubbio) una sorpresa tutt'altro che scontata. Nelle ultime ore, però, il Barcellona sembra aver fatto lo scatto decisivo.

Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il difensore spagnolo è pronto per firmare un nuovo contratto con i blaugrana. La telenovela di mercato sembra essere definitivamente conclusa e l'ex Gunners avrà la sua chance in un altro grandissimo club. Adesso la società spagnola ha tutte le carte per poter puntare in alto e spetta al mister Xavi trovare la giusta quadra, soprattutto dopo il calciomercato faraonico. L'Udinese, d'altro canto, si deve accontentare per l'ennesima volta consapevole che la sfida con una società di questo calibro sarebbe stata del tutto inutile. Ecco come il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino ha intenzione di completare la rosa.