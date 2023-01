Mercato Udinese – Thauvin completa le visite mediche: il video

L'Udinese sta lavorando intensamente in queste ultime ore di calciomercato. La situazione non è delle più semplici, visto che tra infortuni e cessioni dell'ultimo secondo c'è ancora tanto da fare, ma allo stesso tempo continuano ad arrivare diversi aggiornamenti senza mai fermarsi. In queste ultime ore sta prendendo piede la trattativa che porta in bianconero l'esterno d'attacco Florian Thauvin. Un calciatore che sicuramente ha fatto parlare tanto di se nel corso degli anni e vuole continuare a farlo anche in vista delle prossime stagioni. Proprio ieri sera è arrivato in quel di Udine e sta completando tutto l'iter necessario per poter definitivamente firmare un nuovo contratto con il suo club.

La trattativa si è conclusa in maniera lampo ed infatti anche il tecnico Andrea Sottil ha annunciato che nel corso di questa settimana potrà accogliere il campione del Mondo del 2018. Sostituire un calciatore come Gerard Deulofeu non sarà assolutamente semplice, ma Thauvin ha vogli di rimettersi al centro del gioco e ricominciare a dire la sua in ogni competizione. Adesso non possiamo fare altro che attendere il suo esordio in campionato, magari già settimana prossima contro il Torino allenato da Ivan Juric. Nel frattempo andiamo a vedere il suo primo video da quando è arrivato in Italia per firmare con la squadra friulana gestita dai Pozzo.