L’Udinese punta Kiliann Sildillia del PSV Eindhoven: il terzino francese è il nuovo obiettivo per la fascia destra. Trattativa avviata e valutazione da 10 milioni di euro.
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L’Udinese continua a muoversi con attenzione sul mercato alla ricerca dei profili giusti da inserire nella rosa. L’ultimo nome finito sul taccuino della dirigenza friulana è quello di Kiliann Sildillia, terzino destro francese di proprietà del PSV Eindhoven.
Il classe 2002 rappresenta un profilo molto interessante per caratteristiche tecniche, fisiche e per la sua duttilità.
L’Udinese valuta l’investimento
L’Udinese avrebbe già avviato i contatti con il PSV Eindhoven per valutare la fattibilità dell’operazione. La trattativa sarebbe entrata in una fase positiva, con il club friulano pronto a fare un investimento importante per assicurarsi un giocatore considerato funzionale al progetto.
La valutazione del cartellino si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro, una cifra che conferma il valore attribuito al difensore francese e l’importanza dell’operazione per la società bianconera.
Il possibile arrivo di Sildillia garantirebbe a mister Runjaic una nuova soluzione sulla fascia destra. Il terzino francese potrebbe rappresentare un’alternativa di spessore a Zanoli, per il quale è già stato inserito in rosa Vojvoda, oppure diventare un’opzione importante in caso di partenza di Kristensen, che non ha mai nascosto il desiderio di valutare nuove opportunità nel corso dell’estate.
La sua capacità di ricoprire più ruoli potrebbe rivelarsi un fattore decisivo nelle strategie dell’Udinese, permettendo al tecnico bianconero di avere maggiore scelta durante la stagione.
Nelle prossime settimane potrebbero arrivare nuovi sviluppi su una trattativa che potrebbe portare in Friuli un giocatore importante per il futuro del club.
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