Udinese – Ufficiale dal Watford arriva Joao Ferreira / Tutti i dettagli

I bianconeri hanno chiuso in questi minuti l'ennesimo colpo di mercato. Il calciatore Joao Ferreira è un nuovo componente del team di Sottil

Redazione

L'Udinese chiude l'ennesimo colpo del suo mercato estivo. In questi istanti è arrivata la firma dell'esterno difensivo Joao Ferreira. Un colpo rapidissimo con una trattativa che è stata totalmente sotto i radar. Il calciatore portoghese era arrivato in quel di Londra nel corso del precedente campionato, più specificatamente durante la sessione invernale. In queste ore è arrivato l'ennesimo trasferimento della sua carriera e secondo la posizione che può occupare questo potrebbe essere un suggerimento importante riguardo le condizioni di Ehizibue. Il giocatore ex Benfica, come detto in precedenza, occupa principalmente la fascia destra e ad oggi il club era rimasto con il solo Festy Ebosele, proprio per via dell'infortunio capitato al nigeriano Ehizibue.

L'arrivo del portoghese potrebbe essere proprio una copertura. Il danno al crociato del terzino ex Colonia potrebbe essere più serio del previsto e probabilmente ci vorranno ancora diversi mesi prima di vederlo in campo. In questo modo la società si è prima di tutto coperta e poi non darà al laterale nessuna pressione sul recupero. Intanto andiamo a vedere tutti i dettagli della trattativa che ha permesso a Joao Ferreira di diventare un nuovo calciatore del team friulano. Ecco quello che bisogno sapere.

La trattativa — Il laterale portoghese firmerà un contratto che lo legherà ai friulani solo per la prossima stagione. Un prestito secco annuale proprio a coprire il vuoto che lascerà per parecchi mesi il calciatore nigeriano. Il giovane portoghese nato nel 2001 ha deciso di vestire la maglia numero 13. Un'eredità importante visto che fino a qualche mese fa è stata del calciatore italiano Destiny Udogie oggi in nazionale e al Tottenham. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata e in uscita. Le parole dell'ex direttore Pierpaolo Marino sull'affare che coinvolge sia Lazar Samardzic che Giovanni Fabbian. Ecco il pensiero dell'ex Napoli <<<