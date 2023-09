Udinese – Ufficiale Keinan Davis / Ecco il sostituto di bomber Beto

L'Udinese ha messo sotto contratto quello che sarà a tutti gli effetti il sostituto di bomber Beto, stiamo parlando di Keinan Davis. Il centravanti inglese è una conoscenza famosa per la famiglia Pozzo visto che lo ha già avuto in squadra quando giocava al Watford. Parliamo di un attaccante molto strutturato che è pronto per mettersi in mostra a suon di ottime giocate. Al momento non sarà facile riuscire a rimpiazzare un attaccante con le caratteristiche del centravanti portoghese andato all'Everton. Nelle ultime stagioni il calciatore che arriva dall'Aston Villa ha segnato relativamente poco, visto che ha messo a referto solamente sette reti in tutto il campionato. Ricordiamo che ha firmato un contratto fino alla stagione 2027 diventando a tutti gli effetti uno dei calciatori più pagati e più importanti del club bianconero. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata. Kristensen è bianconero: i dettagli <<<