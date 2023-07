Calciomercato Udinese – Walace torna in Brasile? / Ci vogliono 10 milioni

L'Udinese sa che in Brasile vanno pazzi per il mediano Walace, ma al momento non ha nessuna intenzione di cederlo. L'ultima squadra che sembra essersi fatta in avanti (in ordine cronologico) è il Palmeiras di Felipe Melo. I bianconeri, però, sono stati brevi e coincisi. Per privarsi di Walace vogliono sul piatto più o meno una decina di milioni di euro. Difficile che qualche squadra del Sud America possa mettere sul piatto una cifra del genere per un giocatore che non è nemmeno giovanissimo e di conseguenza non assicura un guadagno nell'immediato futuro. Questa notizia è positiva per l'Udinese visto che ad oggi sia la società che mister Sottil hanno decisamente poca voglia di cedere un calciatore come Walace che si sta mostrando un perno centrale per tutto il team. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime dal mercato. Ecco il punto sulla trattativa Samardzic <<<