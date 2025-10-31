La sfida con l'Atalanta è alle porte e il giorno prima dell'incontro arriva la consueta conferenza stampa da parte di mister Kosta Runjaic

Nicola Badursi 31 ottobre 2025 (modifica il 31 ottobre 2025 | 15:28)

La sfida con l'Atalanta è alle porte. Una partita complessa per una squadra che ha voglia di riscattarsi dopo una prova tutt'altro che positiva contro i bianconeri di Torino. Proprio in questi istanti a presentare la sfida di campionato ci ha pensato mister Kosta Runjaic. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

Davis ci sarà? — "Davis ha avuto un piccolo fastidio muscolare e già questa è una bella notizia perché è decisamente meno di quello che ci aspettavamo. Sono contento perché recuperiamo Iker Bravo e sarà tra i convocati nel corso della prossima partita”

Il punto su Zaniolo — ”Ne abbiamo parlato alla fine del primo tempo contro la Juventus. Io volevo tenerlo in campo di più, ma mi ha dato segnali che non avrebbe tenuto per tutti i minuti. Ricordiamo che l’ultima stagione che ha giocato con costanza è stata la 21-22 con la Roma, mentre dall’Aston Villa è stato impiegato con minore continuità”.

Il sostituto di Davis? — ”Abbiamo due calciatori che sono pronti e preparati come Adam Buska e Bayo. Il primo è un calciatore che lavora moltissimo per noi e contro la Juve ha avuto una partita non semplice, mentre Bayo ha caratteristiche più simili a quelle di Davis”

Cambiando rapidamente discorso, ecco tutti i dettagli sul futuro di Zaniolo <<<