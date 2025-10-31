La sfida con l'Atalanta è alle porte. Una partita complessa per una squadra che ha voglia di riscattarsi dopo una prova tutt'altro che positiva contro i bianconeri di Torino. Proprio in questi istanti a presentare la sfida di campionato ci ha pensato mister Kosta Runjaic. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa.
udinese
Udinese-Atalanta | La conferenza di Runjaic: “Davis out, recuperiamo Bravo”
Davis ci sarà?—
"Davis ha avuto un piccolo fastidio muscolare e già questa è una bella notizia perché è decisamente meno di quello che ci aspettavamo. Sono contento perché recuperiamo Iker Bravo e sarà tra i convocati nel corso della prossima partita”
Il punto su Zaniolo—
”Ne abbiamo parlato alla fine del primo tempo contro la Juventus. Io volevo tenerlo in campo di più, ma mi ha dato segnali che non avrebbe tenuto per tutti i minuti. Ricordiamo che l’ultima stagione che ha giocato con costanza è stata la 21-22 con la Roma, mentre dall’Aston Villa è stato impiegato con minore continuità”.
Il sostituto di Davis?—
”Abbiamo due calciatori che sono pronti e preparati come Adam Buska e Bayo. Il primo è un calciatore che lavora moltissimo per noi e contro la Juve ha avuto una partita non semplice, mentre Bayo ha caratteristiche più simili a quelle di Davis”
Cambiando rapidamente discorso, ecco tutti i dettagli sul futuro di Zaniolo <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA