Notizie Udinese – Cagni: “Como squadra meravigliosa, su Runjaic…”

L'ex allenatore ha fatto il punto in vista di uno degli scontri più complessi di questo campionato per l'Udinese di mister Kosta Runjaic. Non perdiamo tempo e passiamo alle dichiarazioni di Gigi Cagni rilasciate nel corso di queste ore al Messaggero Veneto.

"Il Como è una squadra meravigliosa. Quando vedo la tecnica individuale messa in cima a tutto non posso che godere. La squadra Lariana è una risorsa di promesse". Passando all'Udinese e a mister Runjaic: "Il tecnico è furbo ed ha capito subito come funziona la massima serie. Sento dire che lancia poco i giovani giocatori, ma nel nostro campionato quello che conta è il risultato". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Un nuovo nome per la famiglia Pozzo <<<