Mercato Udinese: ufficiale la firma di José Sebastiani, il figlio di Amadeus

Proprio in questo istante arriva una firma importante in casa Udinese. Ufficiale il passaggio di José Sebastiani nell'under 16: i dettagli

L'Udinese mette a referto un colpo per la sua under 16. Un nome che sicuramente fa discutere più degli altri, visto che in questi istanti è ufficiale la firma di José Sebastiani nell'under del club del Friuli Venezia Giulia. José conosciuto principalmente per essere il figlio d'arte dell'ex presentatore di Sanremo: Amadeus.