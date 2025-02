Udinese – Gomez non vestirà la maglia dei bianconeri: le parole di Nani

Un affare ai dettagli è appena sfumato in casa Udinese: Valentin Gomez non vestirà la maglia bianconera, le parole di Nani sulla questione

Spiacevole notizie in casa Udinese: Valentin Gomez, difensore argentino del Velez classe 2003, non sarà un giocatore dei bianconeri. La trattativa era ai dettagli, sarebbe bastato veramente poco per chiudere l'affare e invece proprio in queste ore è arrivato il responso negativo.