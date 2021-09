Udinese, Gotti senza paura: ecco cosa ha in mente / Ha un piano!

L'allenatore bianconero ha le idee ben delineate. Vuole che la sua Udinese giochi in un determinato modo. La società friulana gli ha cambiato parecchio le carte in tavola con le cessioni di De Paul e Musso ma lui non si è scoraggiato affatto, anzi...

Come dicevamo, Luca Gotti ha un piano. La situazione in casa Udinese non è delle migliori ma (anche grazie alla sosta) il tecnico ha avuto modo di poter affinare la sua strategia:ecco cosa ha in mente <<<