LIVE Udinese 0-0 Opatija | Segui l’incontro minuto per minuto

La partita tra l'Udinese e l'Opatija sta per prendere il via. Una sfida importante per i bianconeri vista che è la prima della nuova stagione

La prima sfida amichevole dell'Udinese è alle porte. La squadra allenata da mister Kosta Runjaic è pronta a dare battaglia all'Opatija (società che milita nella seconda serie del calcio croato). Un match importante per iniziare a vedere i primi risultati della preparazione fisica, visto che siamo alla terza settimana ed allo stesso tempo c'è la possibilità di vedere i nuovi all'opera. Sin dalle formazioni iniziali non mancano sorprese, con la squadra che scenderà sul campo da gioco con il 4-3-3. Non perdiamo neanche un secondo e partiamo con la cronaca della partita minuto per minuto. Il LIVE della sfida tra i bianconeri di Udine e il club croato.