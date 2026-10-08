La sosta può aver dato una mano all’Udinese anche sul fronte degli infortunati. Tra i giocatori osservati con maggiore attenzione c’è Keinan Davis, reduce dal fastidio al flessore accusato dopo la sfida contro il Cagliari. Le indicazioni emerse negli ultimi giorni sono positive e l’attaccante inglese punta a tornare a disposizione per la ripresa del campionato.

Davis vuole esserci contro il Torino

Davis ha già ripreso a correre, un segnale incoraggiante in vista della trasferta di Torino. L’obiettivo dello staff bianconero è accompagnare gradualmente il giocatore verso il ritorno al lavoro completo con il gruppo, evitando di correre rischi inutili.

Per Runjaic si tratterebbe di un recupero importante. L’Udinese ha infatti bisogno di ritrovare soluzioni offensive dopo un avvio di stagione complicato e la presenza di Davis può offrire maggiore fisicità e alternative nel reparto avanzato.

Un rientro importante per Runjaic

La gara contro il Torino rappresenterà un appuntamento delicato per i bianconeri, chiamati a interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive. Il recupero di Davis potrebbe quindi diventare una delle notizie più positive alla ripresa degli allenamenti.

Le prossime sedute saranno decisive per capire se l’attaccante potrà essere convocato e quale sarà il suo minutaggio. L’Udinese, intanto, incrocia le dita: Davis vede il Torino.