L'Udinese ha ufficializzato ieri, venerdì 28 agosto, l'arrivo in bianconero di Bartosz Mrozek. Il portiere polacco, classe 2000, è arrivato a titolo definitivo dal Lech Poznan e ha firmato un contratto con la società friulana fino al 30 giugno 2030, con opzione per un'ulteriore stagione sportiva.

Il nuovo estremo difensore è pronto a iniziare questa nuova avventura e ha già rilasciato le sue prime dichiarazioni dopo l'annuncio ufficiale.

Le sue prime parole con la maglia dell'Udinese

Queste le prime parole di Mrozek da nuovo giocatore dell'Udinese: “Sono molto felice di essere qui, mi godo il momento per essere onesto. Ho visto la storia del club, mi hanno mostrato che molti portieri sono migliorati qui, sia come persone che come portieri, quindi voglio fare lo stesso”.

Un messaggio chiaro da parte del portiere polacco, che guarda alla sua esperienza in Friuli come a una nuova importante occasione di crescita. Ora Mrozek è pronto a lavorare al fianco di Okoye, Padelli e Piana per conquistarsi il proprio spazio e iniziare nel migliore dei modi la sua avventura con la maglia bianconera.