Jakub Piotrowski si avvicina al rientro dopo l’intervento al cuore. L’Udinese attende il ritorno graduale del centrocampista in gruppo.
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Dopo settimane lontano dal campo, Jakub Piotrowski si prepara a tornare gradualmente a disposizione dell’Udinese. Il centrocampista polacco, fermato da un problema cardiaco che ha richiesto un intervento, sta seguendo il percorso previsto per recuperare la migliore condizione.
Piotrowski verso il ritorno
Piotrowski era stato sottoposto a una procedura di ablazione a causa di un flutter atriale. Da quel momento il giocatore ha iniziato un percorso di recupero graduale, con l'obiettivo di tornare ad allenarsi senza forzare i tempi.
Il suo rientro rappresenterebbe un'importante soluzione in più per Kosta Runjaic, soprattutto considerando le difficoltà incontrate dall'Udinese nelle prime giornate di campionato.
Runjaic aspetta il centrocampista
Il tecnico bianconero potrà contare nuovamente su un giocatore che conosce bene il campionato e che può garantire fisicità, inserimenti e alternative nella zona centrale del campo.
Il ritorno, però, dovrà essere gestito con attenzione. Piotrowski dovrà prima ritrovare la condizione e ottenere il via libera completo per tornare a lavorare con il resto della squadra.
L'Udinese guarda quindi con fiducia ai prossimi giorni: il rientro di Piotrowski si avvicina e il centrocampista può diventare una pedina importante per la seconda parte del percorso stagionale.
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