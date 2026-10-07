Sarà Valerio Crezzini di Siena ad arbitrare Torino-Udinese, gara della 6ª giornata di Serie A in programma lunedì 12 ottobre alle 20.45.
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È stata ufficializzata la designazione arbitrale per Torino-Udinese, sfida della sesta giornata di Serie A in programma lunedì 12 ottobre alle ore 20.45. A dirigere l’incontro sarà Valerio Crezzini della sezione di Siena, alla sua terza direzione stagionale nel massimo campionato.
Un solo precedente con l’Udinese
Crezzini conta un solo precedente con i bianconeri. Si tratta della gara Udinese-Monza 1-2 disputata nella stagione 2024/25.
Non ci sono invece precedenti tra il direttore di gara toscano e il Torino.
La designazione completa
Di seguito tutti gli arbitri e gli ufficiali scelti per la sfida dell’Olimpico Grande Torino:
Arbitro: Crezzini Assistenti: Cavallina - Zezza IV ufficiale: Massa VAR: Volpi AVAR: Camplone
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