Udinese 1-0 Twente | Iker Bravo firma una grande vittoria in Olanda

Un'amichevole dal sapore europeo per l'Udinese che contro il Twente trova una vittoria di spessore che da grande fiducia in ottica futura. Dopo un avvio di ritiro austriaco al di sotto delle aspettative, le ultime prove della squadra di mister Kosta Runjaic sono in netto crescendo. Il team sta sorprendendo non solo per il gioco espresso, ma anche per il rendimento sotto porta con tante occasioni create e la rete di Iker Bravo che è quanto basta per collezionare ben tre punti.