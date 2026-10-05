La lunga pausa internazionale sta per concludersi e in casa Udinese cresce l’attesa per il ritorno in campo. Kosta Runjaic si prepara a riabbracciare progressivamente i numerosi bianconeri impegnati con le rispettive Nazionali, con l’obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni alla trasferta contro il Torino.

Ultimi impegni per i bianconeri

Tra i giocatori ancora coinvolti con le proprie selezioni ci sono diversi elementi importanti della rosa. Gli ultimi appuntamenti della finestra internazionale permetteranno di completare il quadro prima del rientro definitivo a Udine.

Per Runjaic sarà quindi fondamentale valutare le condizioni fisiche di tutti i giocatori, soprattutto considerando il numero di partite disputate durante la sosta e i diversi minutaggi accumulati.

Il Torino nel mirino

La ripresa del campionato rappresenterà un appuntamento importante per l'Udinese. I bianconeri saranno attesi lunedì 12 ottobre alle 20.45 sul campo del Torino, in una sfida che dovrà segnare la ripartenza dopo le tre sconfitte consecutive contro Lazio, Inter e Cagliari.

La pausa ha permesso allo staff di lavorare sul recupero degli infortunati e di preparare la squadra con maggiore calma. Davis punta al rientro, mentre Solet ha già ritrovato il campo; restano invece da monitorare le situazioni di Zaniolo e Gueye.

Runjaic cerca la svolta

La trasferta di Torino sarà dunque il primo vero banco di prova dopo la sosta. L'Udinese vuole lasciarsi alle spalle il momento complicato e ripartire con maggiore continuità, contando anche sui rientri dei nazionali e sui giocatori recuperati dall'infermeria.

Per Runjaic sarà ora tempo di tirare le somme e scegliere la formazione migliore per provare a tornare a Udine con punti preziosi.