L'Udinese sta lavorando intensamente in vista dei prossimi incontri di campionato. I cinquanta punti sono un obiettivo raggiungibile e di conseguenza si sta lavorando al massimo per arrivare a questo traguardo che manca da più di un decennio. Nel frattempo ha fatto il punto Dino Zoff sull'annata dei bianconeri e su quello che potrebbe essere il futuro della squadra friulana. Per il portiere che ha conquistato il Mondiale del 1982 da assoluto protagonista, l'annata della squadra del Friuli Venezia Giulia è decisamente positiva. Non perdiamo un secondo ed le dichiarazioni integrali.

Parla Dino Zoff e fa il punto sui bianconeri

Zoff

In un'intervista rilasciata ad Affidabile.ORG ha parlato della stagione dell'Udinese, ecco le sue parole: "I bianconeri sono una squadra che sa scegliere i giocatori giusti ed integrarli nel sistema al momento giusto". Ha poi continuato facendo il punto anche su mister Kosta Runjaic: "L'allenatore sta facendo bene e posso dire che è davvero capace". Il punto sul futuro non è mancato: "Spero che la squadra continui a lavorare così". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Non mancano delle novità su una trattativa che riguarda un top della categoria. Tutti i dettagli sulla cessione di Arthur Atta <<<