Calciomercato Udinese – Becao al Toro? / I granata superano la Dea

Il calciatore brasiliano Rodrigo Becao continua a lavorare in vista della prossima stagione. Il suo addio continua ad avvicinarsi e sono diverse le società che hanno voglia di assicurarsi le sue prestazioni. Tutte le squadre che giocano con la difesa a tre potrebbero trovare in Rodrigo un grande colpo per rafforzare la propria retroguardia. In questo momento la squadra in pole position sembra essere il Torino di Urbano Cairo. La società ha bisogno di rinforzare la sua difesa e in queste ore sta lavorando per chiudere il colpo. Si è passati da un'offerta iniziale di sei milioni di euro a quella attuale da sette. Non è ancora sufficiente per potersi assicurare le prestazioni del brasiliano. L'Udinese non scende a patti (per il momento) e sa che ci vogliono dieci milioni per cedere a titolo definitivo Rodrigo Becao.