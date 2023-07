Mercato Udinese – Fenerbache rilancia / Sfida all’ultima offerta per Becao

Il calciatore brasiliano si trova davanti ad un vero e proprio bivio. Il suo futuro non è scritto e in queste ore potrebbe cambiare tutto

La telenovela Becao sembra essere destinata a non finire più Proprio in queste ore è arrivato l'ennesimo rilancio da parte del Fenerbache sul calciatore brasiliano. Ora tocca proprio al difensore centrale quale potrebbe essere il suo futuro. Da una parte ci sono i turchi che sono arrivati ad offrire ben nove milioni di euro (più uno bonus) all'Udinese, ma soprattutto quasi due milioni di euro a stagione al calciatore. Una di quelle offerte che difficilmente ricapiteranno. Ricordiamo anche che lo stipendio attuale di Becao si aggira intorno ai seicento mila euro. Allo stesso tempo, c'è l'Atalanta che sta forzando per chiudere l'accordo.

La Dea ha messo sul piatto un'offerta più ricca per il club della famiglia Pozzo. Si parla di ben dieci milioni subito e due di bonus. Cifra già accettata dal club del Friuli Venezia Giulia, ma a fare la differenza è senza ombra di dubbio la proposta fatta al calciatore. Il team di Giampiero Gasperini si è spinto al massimo fino ad ottocentomila euro all'anno per il brasiliano. Una cifra non ritenuta consona dal calciatore che nel corso di questi anni in bianconero è cresciuto davvero tantissimo. Alle spalle dei due club troviamo sempre il Toro che in questo periodo, però, sembra essere stato ufficialmente tagliato dalla corsa al difensore.

La decisione — Sembra essere solo una questione di giorni prima che la squadra possa effettivamente avere la risposta definitiva da parte del calciatore. Ricordiamo che Becao non si è mai seduto a trattare un potenziale rinnovo con l'Udinese e proprio per questo motivo si sta organizzando una cessione in fretta e furia nel corso della sessione di mercato estiva. Il rischio di vivere un Stryger Larsen bis non ha intenzione di correrlo nessuno all'interno del mondo bianconero.