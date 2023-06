Calciomercato Udinese – La Gazza conferma: Becao non rinnoverà

Dopo che la nostra redazione lo aveva anticipato, in queste ore è arrivata anche la conferma da parte di uno dei quotidiani più importanti del nostro paese. La Gazzetta dello Sport annuncia che la squadra bianconera difficilmente riuscirà a rinnovare il contratto del difensore centrale Rodrigo Becao. Una situazione non semplice, anche perché la decisione è stata presa proprio dal brasiliano, visto che ha rifiutato ogni proposta di prolungamento del contratto in scadenza nel 2024. Ieri con le dichiarazioni ad una trasmissione brasiliana ha tolto ogni dubbio sul suo futuro ed adesso resta da capire la sua nuova destinazione. La squadra che più di tutte vuole provare ad assicurarselo è il Fenerbache. La trattativa non è vicina alla chiusura, ma sembra esserci fiducia da entrambe le parti. In secondo piano non dimentichiamo l'interesse del Toro. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime su Lorenzo Lucca. Chiuso l'affare <<<