Calciomercato Udinese – Un nuovo obiettivo sulla fascia / Leris nel mirino

Il nuovo obiettivo per la fascia bianconera è il centrocampista Mehdi Leris. Dopo una buona stagione con la Samp, potrebbe restare in Serie A

L'ultimo nome del mercato bianconero è quello di Mehdi Leris. Il centrocampista vuole a tutti i costi fare la differenza e soprattutto cercare in tutti i modi di restare nella massima serie del calcio italiano. Ad oggi non è semplice, anche perché la Sampdoria sembra avere un nuovo progetto serio e di conseguenza deve allestire una rosa competitiva. Difficile possa privarsi di uno dei pochi calciatori che nel corso della precedente annata ha fatto la differenza. L'Udinese è interessata soprattutto se dovesse partire il capitanoRoberto "El Tucu" Pereyra. In caso di addio da parte dell'argentino i bianconeri devono trovare urgentemente un calciatore che possa essere un vero e proprio jolly. Leris risponde benissimo a questo identikit. Nelle prossime ore vedremo se effettivamente questa trattativa potrà prendere quota o oppure resterà un semplice interessamento.