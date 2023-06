News Udinese – Parla l’agente di Udogie: “Pronto per la nazionale”

In queste ore ha parlato l'agente del calciatore italiano Destiny Udogie. Non perdere tutte le ultime sul calciatore ex Hellas Verona

Redazione

Stefano Antonelli ha parlato del suo assistito numero 1: Destiny Udogie. Dopo due grandi stagioni con la maglia dell'Udinese, adesso il calciatore è finalmente pronto al grande salto. Il Tottenham ricordiamo che si era assicurato le sue prestazioni per 20 milioni di euro già un anno fa. Solo quest'anno però ci sarà il suo approdo in quel di White Hart Lane. La società storica per il calcio inglese vuole tornare a vincere e per farlo dovrà fare affidamento anche su un giocatore come l'ex Hellas Verona. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere tutte le ultime dichiarazioni del suo agente. Si è parlato dei team adatti al laterale difensivo e soprattutto del rapporto con la nazionale.

Sono diverse le squadre italiane costruite su misura per un calciatore come Destiny. Ecco il pensiero di Antonelli: "Va al Tottenham che ha cambiato management e si è espresso già su Udogie. Sarebbe un giocatore da Napoli come lo sarebbe per la Roma o per la finalista italiana di Champions League per esempio". L'agente è stato chiaro sin da subito ed effettivamente le qualità di Udogie sarebbero state perfette per le società che adottano il 3-5-2 proprio come Roma e i neroazzurri di Simone Inzaghi. Dopo aver parlato del futuro del calciatore, ha detto la su Mancini e soprattutto sulla nazionale maggiore.

In nazionale — "Tutti lo danno per certo come convocato nella nazionale maggiore tra qualche mese dopo la fine di questo Europeo under 21. Io sono sicuro che un posto gli appartiene, ma non sarà io a decidere. Bisogna aspettare le decisioni del Commissario Tecnico Roberto Mancini". Parole chiare che effettivamente accentuano decisioni opinabili da parte del C.T. Mancini. Udogie è pronto per la nazionale e si spera che la chiamata possa arrivare presto.