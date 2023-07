Mercato Udinese – Pereyra, Zeegelaar e Nesto sono svincolati: il loro futuro

Il calciatore argentino, quello olandese e il bomber macedone sono ufficialmente svincolati. Ecco quale potrebbe essere il loro futuro

Redazione

Roberto "El Tucu" Pereyra, Marvin Zeegelaar e Ilja Nestorovski sono ufficialmente svincolati. I tre calciatori hanno terminato il loro contratto con la squadra bianconera ed adesso sono liberi per firmare con qualsiasi team senza alcun problema. I bianconeri hanno ancora un dubbio solo sul capitano Pereyra che al momento rinnoverebbero, ma lo stesso argentino non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro. Sono tante le squadre che lo hanno messo sotto osservazione dal Torino fino all'Arabia Saudita, ora resta solo da vedere la sua decisione finale. Difficile il calciatore possa accettare di trasferirsi se non per dei motivi economici o di obiettivi diversi. Se per Pereyra il futuro è ancora incerto, non possiamo dire lo stesso per gli altri due calciatori.

Il laterale olandese Marvin Zeegelaar ha bisogno di trovare subito un nuovo club lo ha affermato lui in prima persona. L'idea è quella di restare in Italia e provare in tutti i modi a trovare una squadra che lo possa supportare sotto tutti i punti di vista. Potrebbe arrivare anche un retrocessione nella seconda serie pur di avere più spazio per giocare e mettersi in mostra. Oltre Zeegelaar andiamo a vedere anche dove potrebbe finire il centravanti Ilja Nestorovski.

Ritorno a Palermo? — Per Ilja la pista più probabile resta quella di un possibile ritorno nella patria che lo ha reso un grande attaccante: il Palermo. La trattativa pare avviata e di conseguenza nelle prossime ore potrebbero arrivare delle importanti novità. Se non dovesse essere il Palermo, potrebbe tornare anche a giocare con il suo ex compagno Mato Jajalo in quel di Venezia. Le prossime ore saranno davvero importanti per l'attaccante che è tornato a dire la sua con la nazionale macedone.